Бэджли умолял авторов сериала «Ты» сократить число постельных сцен

«Знаю, что вы не можете убрать это полностью, так как это своего рода ДНК сериала, но вы можете как-то сократить число откровенных сцен?». Сера дала положительный ответ и даже обрадовалась моей честности. Она оценила мою прямоту и то, что я был разумным и практичным. В итоге она с коллегами уменьшила количество таких эпизодов.