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4 часа назад

Пенн Бэджли умолял авторов сериала «Ты» сократить число постельных сцен

Чемпионат.comиещё 1

Пенн Бэджли играет в сериале «Ты» главного героя — маньяка Джо Голдберга. Недавно в подкасте Podcrushed актёр признался, чтобы он просил авторов шоу сократить в четвёртом сезоне количество постельных сцен. Он не хотел лишний раз «напрягать» супругу, которую очень любит. Артист также не хотел, чтобы его запомнили как исполнителя романтических ролей.

Бэджли умолял авторов сериала «Ты» сократить число постельных сцен
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Бэджли заявил, что он, понимая все риски, обсудил этот щепетильный вопрос с шоураннером проекта Серой Гэмбл. Она в итоге пошла ему навстречу, и в четвёртом сезоне количество откровенных сцен действительно меньше, чем в предыдущих.

Я спросил её:

«Знаю, что вы не можете убрать это полностью, так как это своего рода ДНК сериала, но вы можете как-то сократить число откровенных сцен?». Сера дала положительный ответ и даже обрадовалась моей честности. Она оценила мою прямоту и то, что я был разумным и практичным. В итоге она с коллегами уменьшила количество таких эпизодов.

Первая половина четвёртого сезона сериала «Ты» вышла на Netflix 9 февраля. Все пять эпизодов шоу можно посмотреть с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.

Сериалы,Пенн Бэджли,Netflix,
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