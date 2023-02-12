Новый сезон сериала «Чужая стая» с Ульяновым вышел в эфир

Начался показ нового сезона остросюжетной драмы «Чужая стая» с Дмитрием Ульяновым в главной роли, - сообщает PR-отдел телеканала «НТВ». В центре сюжета снова оперуполномоченный Валерий Шатров, которого из-за сложного характера перевели на службу в другой город, в отдел уголовного розыска. В новом сезоне

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Шатров возвращается на работу после тяжелого ранения, но в отделе - перемены.

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