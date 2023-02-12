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9 минут назад

Новый сезон сериала «Чужая стая» с Дмитрием Ульяновым вышел в эфир

Провинция.ру

Начался показ нового сезона остросюжетной драмы «Чужая стая» с Дмитрием Ульяновым в главной роли, - сообщает PR-отдел телеканала «НТВ». В центре сюжета снова оперуполномоченный Валерий Шатров, которого из-за сложного характера перевели на службу в другой город, в отдел уголовного розыска. В новом сезоне

Новый сезон сериала «Чужая стая» с Ульяновым вышел в эфир
Фото: ProvinceProvince

Шатров возвращается на работу после тяжелого ранения, но в отделе - перемены.

В УгРо пришел хваткий и опытный опер из Москвы – Игорь Бодрич, который вызывает подозрение своими чересчур высокими доходами: коллеги предполагают, что такие деньги он получает из-за связи с криминальным миром.

В то же время в городе происходит покушение на вора в законе – Грека, и возможно, это начало передела власти среди криминальных авторитетов. Разборки между владельцами двух конкурирующих сетей доставки, наезд автомобиля на отдыхающих в День города, серийный маньяк, охотящийся на девушек в парках…

С каждым новым преступлением Шатрову и его команде становится понятно, что все эти разрозненные события на самом деле - звенья одной цепи.

Сериалы,Дмитрий Ульянов,
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