Мадянов рассказал о работе над ролью в сериале «Шаляпин»

Актёр Роман Мадянов рассказал о своей работе над ролью в новом сериале «Шаляпин», где он сыграл антрепренёра артиста Михаила Лентовского.
«Он обладал поразительной интуицией, чутьём на талант, поэтому мгновенно всё понял про Шаляпина — что может получиться из этого молодого человека… Да, он буквально эксплуатировал талантливых молодых людей, использовал в своих целях, шантажировал», — поделился Мадянов с сайтом «Аргументы и Факты».
По его замечанию, авторы фильма бережно отнеслись к истории личности такого масштаба.
«Мы делали картину о Фёдоре Ивановиче Шаляпине, об уникальном русском таланте мирового масштаба. И, если мы берём такую личность, к этому надо очень бережно относиться… Очень хочу надеяться, что получится что-то замечательное», — подытожил актёр.