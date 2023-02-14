Мадянов рассказал о работе над ролью в сериале «Шаляпин»

«Он обладал поразительной интуицией, чутьём на талант, поэтому мгновенно всё понял про Шаляпина — что может получиться из этого молодого человека… Да, он буквально эксплуатировал талантливых молодых людей, использовал в своих целях, шантажировал», — поделился Мадянов с сайтом «Аргументы и Факты».