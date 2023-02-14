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1 час назад

Роман Мадянов рассказал о работе над ролью в сериале «Шаляпин»

RT на русскомиещё 2

Актёр Роман Мадянов рассказал о своей работе над ролью в новом сериале «Шаляпин», где он сыграл антрепренёра артиста Михаила Лентовского.

Мадянов рассказал о работе над ролью в сериале «Шаляпин»
Фото: Кадр из сериала «Шаляпин»Кадр из сериала «Шаляпин»

«Он обладал поразительной интуицией, чутьём на талант, поэтому мгновенно всё понял про Шаляпина — что может получиться из этого молодого человека… Да, он буквально эксплуатировал талантливых молодых людей, использовал в своих целях, шантажировал», — поделился Мадянов с сайтом «Аргументы и Факты».

По его замечанию, авторы фильма бережно отнеслись к истории личности такого масштаба.

«Мы делали картину о Фёдоре Ивановиче Шаляпине, об уникальном русском таланте мирового масштаба. И, если мы берём такую личность, к этому надо очень бережно относиться… Очень хочу надеяться, что получится что-то замечательное», — подытожил актёр.

Сериалы,Федор Шаляпин,Роман Мадянов,
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