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1 час назад

Автор сериала «Пацаны» намекнул, что шоу продлят на пятый сезон

Чемпионат.com

Создатель супергеройского сериала «Пацаны» Эрик Крипке дал понять, что рассчитывает на пятый сезон своего шоу.

Автор «Пацанов» намекнул, что шоу продлят на пятый сезон
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В соцсетях он сообщил, что находится в Торонто на съёмках четвёртого сезона. При этом Крипке подчеркнул, что это не станет финалом «Пацанов».

Снимаем с конца августа. Нахожусь тут, чтобы подготовить и срежиссировать финал четвёртого сезона. И нет, это не финал сериала, ждите ещё! Хотя сейчас главное — это премьера текущего сезона… в какой-то момент в будущем нашей реальности.

Как стало известно в январе, в 2022 году сериал «Пацаны» обошёл по популярности все многосерийные шоу Marvel — на просмотр шоу от Amazon потратили 10,6 млрд минут. Сериал занял 11-ю строчку топа самых популярных шоу прошлого года.

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