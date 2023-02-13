Автор «Пацанов» намекнул, что шоу продлят на пятый сезон

Снимаем с конца августа. Нахожусь тут, чтобы подготовить и срежиссировать финал четвёртого сезона. И нет, это не финал сериала, ждите ещё! Хотя сейчас главное — это премьера текущего сезона… в какой-то момент в будущем нашей реальности.