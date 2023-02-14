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35 минут назад

Назван самый просматриваемый сериал 2022 года

Катерина Саломе

В начале осени прошлого года лидером по количеству просмотров был «Дом дракона». Но вышедший на телеэкраны 23 ноября сериал «Уэнсдэй» обошел фэнтезийное шоу, сообщает Deadline со ссылкой на отчет Samba TV.

Назван самый просматриваемый сериал 2022 года
Фото: Кадр из фильма «Уэнсдэй»Кадр из фильма «Уэнсдэй»

Как правило, новые шоу привлекают внимание зрителей лишь в первые две недели после выхода, утверждают представители компании. Но «Уэнсдэй» стал исключением — за 15 дней он собрал 66 процентов просмотров от общего количества. Причем после этого уровень вовлеченности в проект не снижалась долгое время. По данным Samba TV, это связано с тем, что «Уэнсдэй» завирусился в социальных сетях.

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«Привлечение поколения Z может стать ключом к долгосрочной зрительской аудитории. Помимо „Уэнсдэй“ и „Дома дракона“, „Монстр: История Джеффри Дамера“ и „Наблюдатель“ были одними из самых просматриваемых премьер года в первые 15 дней после выхода», — говорится в отчете.

Ранее мы сообщали о том, что "Уэнсдей" официально продлили на второй сезон.

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