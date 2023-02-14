Назван самый просматриваемый сериал 2022 года

В начале осени прошлого года лидером по количеству просмотров был «Дом дракона». Но вышедший на телеэкраны 23 ноября сериал «Уэнсдэй» обошел фэнтезийное шоу, сообщает Deadline со ссылкой на отчет Samba TV.

Как правило, новые шоу привлекают внимание зрителей лишь в первые две недели после выхода, утверждают представители компании. Но «Уэнсдэй» стал исключением — за 15 дней он собрал 66 процентов просмотров от общего количества. Причем после этого уровень вовлеченности в проект не снижалась долгое время. По данным Samba TV, это связано с тем, что «Уэнсдэй» завирусился в социальных сетях.