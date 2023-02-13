Какие трудности во время съемок «Уэнсдэй» заставили рыдать Дженну Ортегу

Сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» стал одним из самых популярных шоу 2022 года. Однако съемки в шоу дались исполнительнице главной роли Дженне Ортеге не так-то и просто. Дело доходило даже до истерических рыданий. С какими трудностями столкнулась актриса на площадке и за ее пределами, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй" Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Дженна Ортега уже не раз рассказывала, что ее плотный график сказался на ее психологическом состоянии. Девушке приходилось не только часами находиться на съемках, но еще и брать уроки фехтования и игры на виолончели. Это еще не все: в какой-то момент она заразилась коронавирусом, что еще больше подорвало ее здоровье. Вот, как звезда описывает изнурительную работу над сериалом «Уэнсдэй» в интервью Variety:

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«Мне нужно было приходить на два часа раньше, работать по 12-14 часов в день, затем идти домой и заниматься уроками по Zoom. Иногда мой учитель игры на виолончели уже ждал меня дома. Это случалось постоянно, и, если мы не снимали в выходные, мне говорили: «Хорошо, тогда мы поставим тебе уроки и в этот день»».

Дженна отметила, что уроки на виолончели давались ей особенно тяжело.

«Я совсем не высыпалась. Я вырывала свои волосы. Было так много звонков по FaceTime, на которые мой папа отвечал, когда я истерически плакала», — признается девушка.

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

По словам Дженны, ближе к окончанию съемок, у нее совершенно не хватало времени на дополнительные занятия, потому что Уэнсдэй присутствовала практически в каждой сцене. Она отметила, что пришлось использовать дублеров-каскадеров или иногда дублеров-виолончелистов, хотя она хотела работать в кадре сама.

После выхода сериала сложности не закончились: звезда попала под пристальный взгляд поклонников и прессы. Журналисты детально разбирали ее образы, копались в ее биографии и всячески пытались подловить на улицах. После того как несколько девушек обвинили Перси Хайнса Уайта (экранный Ксавье), коллегу Дженны по сериалу, в сексуальном насилии, многие бросились писать, что Ортега чуть ли не причастна к поступкам актера. Все из-за того, что на официальных мероприятиях звезды вели себя чересчур откровенно и не отлипали друг от друга (хотя речи об их романе даже не шло). Внимательные пользователи также отметили, что Уайт чуть ли не лапал Ортегу за грудь во время одной из пресс-конференций. Дженна никак не комментировала подобные нападки в ее сторону, как и скандал с участием Перси.

Кадр из сериала "Уэнсдэй"