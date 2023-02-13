Какие трудности во время съемок «Уэнсдэй» заставили рыдать Дженну Ортегу

Сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» стал одним из самых популярных шоу 2022 года. Однако съемки в шоу дались исполнительнице главной роли Дженне Ортеге не так-то и просто. Дело доходило даже до истерических рыданий. С какими трудностями столкнулась актриса на площадке и за ее пределами, читайте в материале «Рамблера».
Дженна Ортега уже не раз рассказывала, что ее плотный график сказался на ее психологическом состоянии. Девушке приходилось не только часами находиться на съемках, но еще и брать уроки фехтования и игры на виолончели. Это еще не все: в какой-то момент она заразилась коронавирусом, что еще больше подорвало ее здоровье. Вот, как звезда описывает изнурительную работу над сериалом «Уэнсдэй» в интервью Variety:
«Мне нужно было приходить на два часа раньше, работать по 12-14 часов в день, затем идти домой и заниматься уроками по Zoom. Иногда мой учитель игры на виолончели уже ждал меня дома. Это случалось постоянно, и, если мы не снимали в выходные, мне говорили: «Хорошо, тогда мы поставим тебе уроки и в этот день»».
Дженна отметила, что уроки на виолончели давались ей особенно тяжело.
«Я совсем не высыпалась. Я вырывала свои волосы. Было так много звонков по FaceTime, на которые мой папа отвечал, когда я истерически плакала», — признается девушка.
По словам Дженны, ближе к окончанию съемок, у нее совершенно не хватало времени на дополнительные занятия, потому что Уэнсдэй присутствовала практически в каждой сцене. Она отметила, что пришлось использовать дублеров-каскадеров или иногда дублеров-виолончелистов, хотя она хотела работать в кадре сама.
После выхода сериала сложности не закончились: звезда попала под пристальный взгляд поклонников и прессы. Журналисты детально разбирали ее образы, копались в ее биографии и всячески пытались подловить на улицах. После того как несколько девушек обвинили Перси Хайнса Уайта (экранный Ксавье), коллегу Дженны по сериалу, в сексуальном насилии, многие бросились писать, что Ортега чуть ли не причастна к поступкам актера. Все из-за того, что на официальных мероприятиях звезды вели себя чересчур откровенно и не отлипали друг от друга (хотя речи об их романе даже не шло). Внимательные пользователи также отметили, что Уайт чуть ли не лапал Ортегу за грудь во время одной из пресс-конференций. Дженна никак не комментировала подобные нападки в ее сторону, как и скандал с участием Перси.
Отметим, что изнурительная работа и череда скандалов, связанных с выходом сериала, никак не сказались на желании актрисы продолжить работу над второй частью шоу. Как пишут СМИ, съемки нового сезона стартуют в ближайшее время.