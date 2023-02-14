Представительница королевской семьи сыграет в сериале "Белгравия"

Жена лорда Фредерика Виндзора Софи Винкельман получила одну из главных ролей в британском историческом сериале "Белгравия". Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Лорд приходится сыном принцу Майклу Кентскому, двоюродному брату покойной королевы Елизаветы II.

Софи Винкельман сыграет аристократку леди Рочестер.

Она знакома британскому зрителю по сериалу "Пип-шоу", выходившему с 2003 по 2015 год. С 2005-го по 2010-й она снялась в десяти сериях.

Сериал "Белгравия" о жизни обитателей аристократического района Лондона впервые вышел на экраны в 2020 году, однако после первого сезона его производство было заморожено. Ожидается, что его съемки будут возобновлены.