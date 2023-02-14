Представительница королевской семьи сыграет в сериале "Белгравия"

Жена лорда Фредерика Виндзора Софи Винкельман получила одну из главных ролей в британском историческом сериале "Белгравия". Об этом сообщает Daily Mail.
Лорд приходится сыном принцу Майклу Кентскому, двоюродному брату покойной королевы Елизаветы II.
Софи Винкельман сыграет аристократку леди Рочестер.
Она знакома британскому зрителю по сериалу "Пип-шоу", выходившему с 2003 по 2015 год. С 2005-го по 2010-й она снялась в десяти сериях.
Сериал "Белгравия" о жизни обитателей аристократического района Лондона впервые вышел на экраны в 2020 году, однако после первого сезона его производство было заморожено. Ожидается, что его съемки будут возобновлены.
Софи Винкельман, дочь издателя Барри Винкельмана и детской писательницы Синди Блэк, стала супругой лорда Фредерика Виндзора в 2009 году. Сейчас ей 42 года, у пары двое детей.