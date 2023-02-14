Белла Рэмси не боится негатива из-за истории в The Last of Us

Актриса Белла Рэмси призналась, что не боится возможной негативной реакции на историю Элли и Дины во втором сезоне адаптации The Last of Us.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По её словам, если кто-то не хочет из-за этого смотреть сериал, то он многое упускает.

Людям просто нужно привыкнуть, что шоу показывает и продолжит показывать нестандартных персонажей с нестандартными сюжетными линиями.