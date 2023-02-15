На съемках The Last of Us запретили произносить слово «зомби»

Многие удивились, что на съёмках нельзя произносить слово «зомби». Вместо него используется название «заражённые», а объясняется такой запрет несколькими причинами. В сериале нет зомби в классическом понимании: грибок поедает мозг носителя и полностью покрывает его тело со временем. Но главное это то, что история в «Одни из нас» это не типичный зомби-боевик: сюжет крутится вокруг взаимоотношений людей, а заражённые это лишь препятствие на их пути.