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2 часа назад

На съемках сериала The Last of Us запретили произносить слово «зомби»

Игромания.руиещё 2

Оператор сериала The Last of Us Эбен Болтер, снявший четыре эпизода, дал интервью, в котором выяснились некоторые тайны со съёмочной площадки.

На съемках The Last of Us запретили произносить слово «зомби»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Например, костюмы заражённых сделаны из вспененного латекса: лёгкого и губчатого материала. Элементы соединяются вместе при помощи молнии, а висячие складки «грибов» скрывают застёжки.

Многие удивились, что на съёмках нельзя произносить слово «зомби». Вместо него используется название «заражённые», а объясняется такой запрет несколькими причинами. В сериале нет зомби в классическом понимании: грибок поедает мозг носителя и полностью покрывает его тело со временем. Но главное это то, что история в «Одни из нас» это не типичный зомби-боевик: сюжет крутится вокруг взаимоотношений людей, а заражённые это лишь препятствие на их пути.

Ранее стала известна другая подробность из закулисья: одна из сцен в пятом эпизоде могла быть более жестокой. Сериал стал успешен и уже продлён на второй сезон. В нём должны раскрыть отношения между Элли и Диной, но Белла Рэмси не боится возможного негатива.

Сериалы,Грибы,Зараженная,Зомби,
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