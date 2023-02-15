Умер сценарист и продюсер "Секретных материалов"

Известный американский телевизионный сценарист, продюсер и редактор Джефф Влэминг, работавший над 41 сериалом, включая "Секретные материалы", "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена", "Ганнибал" и "Сотня", скончался в возрасте 63 лет.

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Специалист в области научной фантастики Влэминг умер 30 января в больнице Хантингтон в Пасадене после того, как в начале 2021 года у него диагностировали рак. Об этом сообщил The Hollywood Reporter его брат Джонатан Влэминг .

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Влэминг в последнее время работал сценаристом и исполнительным продюсером последних трех сезонов (2018–2020) сериала CW "Сотня", а также исполнительным продюсером и сценаристом сериала "Обломки" NBC в 2021 году.

Влэминг был ведущим продюсером и сценаристом в сериале "Жнец" CW с 2007 по 2009 год, а также соисполнительным продюсером и сценаристом в двух других шоу: "Волчонок" на MTV в 2011 году и "Изгой" Роберта Киркмана на Cinemax в 2016–2017 годах.

Во время интервью 2021 года для подкаста TV Writer он сказал, что "обожает" писать. Выросший в Эдине, штат Миннесота, Джеффри Лэрд Влэминг получил степень бакалавра телевизионного производства в Университете Миннесоты.

Вдохновленный Уильямом Х. Мэйси писать сценарии после посещения театрального класса, который вел актер, он оставил свою работу арт-директора по рекламе и приехал в Лос-Анджелес. Влэминг написал эпизоды американского ситкома "Странная наука" и "Приключения округа Бриско-младший", а затем стал штатным сценаристом третьего сезона сериала "Секретные материалы" (1995–96) и работал над последним сезоном (1996–97). В 2014–2015 годах он провел два сезона в качестве соисполнителя в сериале "Ганнибал" на канале NBC .

Среди его работ "Спасение 77", "Убийство в маленьком городке X", "Морская полиция", "Прикосновение к злу", "Зена: королева воинов" и "Числа".