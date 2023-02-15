Какие интересные веб-сериалы сейчас можно посмотреть онлайн

В онлайн-кинотеатре KION стартовал второй сезон веб-сериала "Омар в большом городе". В связи с этим стриминговый сервис предлагает список из пяти интересных проектов, снятых специально для интернет-площадок.

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"Омар в большом городе"

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Первые эпизоды этого веб-сериала рассказывают о прибытии 30-летнего уроженца дагестанского села в суетливую Москву. Главный герой по имени Омар сбегает от родителей, навязчиво подталкивающих его к женитьбе, в столицу - навстречу новым карьерным возможностям. Естественно, сразу занять руководящую должность с огромной зарплатой у Омара не выходит, а ведь скоро в гости к новоиспеченному москвичу должны нагрянуть родственники. Герою нужно как можно скорее добиться успехов в работе и покорить сердце понравившейся девушки, иначе горе-путешественника вернут домой и женят на той, кто по душе родителям. Трейлер второго сезона - здесь.

"Сама дура"

Веб-сериал с дерзким названием, два сезона которого доступны на YouTube, рассказывает о 17-летней бунтарке Кристине и ее незрячей младшей сестре Маше. Из-за особенностей здоровья и ангельской внешности Маша всегда в центре внимания родителей и незнакомцев, из-за чего ранимая в душе Кристина бесится только сильнее. Из-за своих непростых характеров и понятного подросткового желания поскорее зажить взрослой жизнью девочки постоянно попадают в неприятности и ругаются между собой, но каждая готова забыть о ссорах и скандалах ради помощи любимой сестре. Трейлер третьего сезона - здесь. Он стартует 21 февраля.

"Кайф с доставкой"

Этот веб-сериал, поначалу выходивший на видеохостинге Vimeo, обрел такую популярность, что права на него решила приобрести компания HBO. Шоу создано семейной парой, Катей Бликфелд и Беном Синклером, и сам супруг исполняет в нём главную роль. По сюжету торговец запрещенными веществами развозит свой товар по Нью-Йорку и становится для своих клиентов довольно близким человеком. Несмотря на "профессию" главного героя, ждать от этого сериала погонь, расследований и прочих элементов криминальной драмы не стоит. "Кайф с доставкой" - это необычная комедия о несчастных людях, которым не всегда хватает человеческого тепла.

"Сергий против нечисти"

Масштабный и зрелищный веб-сериал платформы KION. Увлекательное фэнтези с элементами комедии и ужаса. Сюжет выстроен вокруг бывшего священника Сергия (Роман Маякин), который вступает в борьбу с нечистой силой в декорациях современной Москвы. Удивительное сочетание ярких огней "Москва-Сити" и погони за Кощеем рождает яркий контраст. 16 марта в кинотеатрах выйдет полнометражное продолжение.

"Ночные ведьмы"