Четвертый сезон "Содержанок" станет последним

Четвертый сезон о тайной жизни светской Москвы «Содержанки» станет последним, сообщает «Вокруг ТВ» со ссылкой на стриминговый сервис Start.

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16 февраля в онлайн-кинотеатре START состоится премьера сезона, режиссером которого выступила дебютировавшая в сериальном производстве Ламара Согомонян.

В пресс-службе сервиса сообщили, что в каждом сезоне были спрятаны две интриги — кого убьют и какую песню исполнит Сабина Ахмедова. На этот раз она споет кавер на композицию Шуры «Ты не верь слезам». Действие нового сезона развернется спустя три года после событий прошлого в Санкт-Петербурге на «Белой вечеринке». Один из гостей вечеринки погибнет. В сериале сыграли Александра Ревенко, Константин Лавроненко, Дженгиз Джошкун, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Дарья Мороз.