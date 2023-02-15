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10 минут назад

Четвертый сезон "Содержанок" станет последним

Газета.Ru

Четвертый сезон о тайной жизни светской Москвы «Содержанки» станет последним, сообщает «Вокруг ТВ» со ссылкой на стриминговый сервис Start.

Четвертый сезон "Содержанок" станет последним
Фото: Газета.RuГазета.Ru

16 февраля в онлайн-кинотеатре START состоится премьера сезона, режиссером которого выступила дебютировавшая в сериальном производстве Ламара Согомонян.

В пресс-службе сервиса сообщили, что в каждом сезоне были спрятаны две интриги — кого убьют и какую песню исполнит Сабина Ахмедова. На этот раз она споет кавер на композицию Шуры «Ты не верь слезам». Действие нового сезона развернется спустя три года после событий прошлого в Санкт-Петербурге на «Белой вечеринке». Один из гостей вечеринки погибнет. В сериале сыграли Александра Ревенко, Константин Лавроненко, Дженгиз Джошкун, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Дарья Мороз.

К касту присоединился Никита Ефремов. «Это сильная характерная роль, которая дает очень много свободы, позволяет мне дурачиться в хорошем смысле этого слова. Обычно, готовясь к роли, я продумываю персонажа до мелочей. Но Аркадий Булавкин в своих движениях, реакциях, фразочках во многом появлялся прямо на съемочной площадке, в импровизации», — поделился он.

Сериалы,Содержанки,Игорь Миркурбанов,Никита Ефремов,Александра Ревенко,Сабина Ахмедова,Дарья Мороз,Константин Лавроненко,Марина Зудина,
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