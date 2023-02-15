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2 часа назад

Шоураннеры "The Last of Us" запретили съемочной команде произносить слово "зомби"

Газета.Ru

Оператор сериала «The Last of Us» Эбен Болтер заявил, что шоураннеры проекта запретили произносить слово «зомби» всем участникам съемок, пишет Variety.

Шоураннеры "The Last of Us" запретили произносить слово "зомби" на съемках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы не хотели, чтобы сериал ассоциировался с типичным проектом про зомби-апокалипсис, поэтому членам съемочной группы нужно было говорить «зараженные» — именно так в сериале называют мутантов, которых поразил опасный гриб кордицепс. Болтер добавил, что сюжет сериала строится вокруг живых людей, в то время как зараженные являются лишь преградой на пути главных героев к заветной цели. По словам оператора, «The Last of Us» таким образом дистанцировался от голливудских блокбастеров.

Сериалы,Зараженная,Зомби,
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