Шоураннеры "The Last of Us" запретили произносить слово "зомби" на съемках

Авторы не хотели, чтобы сериал ассоциировался с типичным проектом про зомби-апокалипсис, поэтому членам съемочной группы нужно было говорить «зараженные» — именно так в сериале называют мутантов, которых поразил опасный гриб кордицепс. Болтер добавил, что сюжет сериала строится вокруг живых людей, в то время как зараженные являются лишь преградой на пути главных героев к заветной цели. По словам оператора, «The Last of Us» таким образом дистанцировался от голливудских блокбастеров.