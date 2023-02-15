Что известно о спин-оффе «Бриджертонов»

Опубликован первый тизер-трейлер грядущего сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов». В ролике подтвердили, что премьера приквела состоится четвертого мая 2023 года. Что известно о проекте, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» Кадр из сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

Действие сюжета разворачивается в альтернативной Англии XVIII века. Cпин-офф рассказывает о начале правления Шарлотты — героини оригинального сериала. Будущая королева против своей воли обручается с английским королем Георгом. Однако, несмотря на это, девушке все-таки удается освоиться в новом дворце и его обществе. А постепенно Шарлотта становится одной из самых ярких монархов Европы. Шонда Раймс выступила в качестве шоураннера, исполнительного продюсера и сценариста. Исполнительными продюсерами также стали Том Верика и Бетси Бирс.

Главные роли в сериале исполнили Индия Амартейфио, Голда Рошевель, Аджоа Андо, Мишель Фэйрли, Кори Милчкрист и многие другие. Приквел будет состоять из шести серий.

Напомним, в центре сюжета оригинального сериала – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

Второй сезон рассказывает любовную историю Энтони Бриджертона, холостяка и повесы, который наконец-то решил обзавестись семьей. Однако, как оказалось, осуществить задуманное ему будет не так-то и просто.

Премьера третьего сезона, как обещают, состоится уже в 2023 году. В центре внимания окажется роман Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон в исполнении Люка Ньютона и Николы Кохлан.