Громкие скандалы вокруг сериала «Уэнсдэй»

Сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» стал одним из самых популярных шоу 2022 года: через неделю после выхода на Netflix» проект побил рекорд четвертого сезона «Очень странных дел» братьев Даффер, став самым просматриваемым англоязычным сериалом платформы. Однако триумф проекта не обошелся без скандалов: что не так с нашумевшим шоу, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй" Кадр из сериала "Уэнсдэй"

После премьеры сериал «Уэнсдэй» подвергся критике со стороны зрителей — создателей шоу обвинили в расизме. Поклонники осудили тот факт, что темнокожая актриса Джой Сандей сыграла «плохую девочку» в академии «Невермор», а темнокожий актер Иман Марсон появился на экране в образе хулигана и сына коррумпированного мэра. Представитель Бертона назвал глупыми обвинения в расизме и заявил, что не станет направлять режиссеру запрос прокомментировать происходящее. К слову, большинство фанатов также не увидели ничего криминального в распределении ролей, отметив, что глупо раздувать скандал на пустом месте.

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Этим осуждение сериала не ограничилось: в одном из интервью исполнительница главной роли — актриса Дженна Ортега — рассказала о съемках танца, претендующего на статус культового.

Девушка призналась: «Я сама поставила хореографию! Я не танцор, и я уверена, что это очевидно. Это безумие, потому что это был мой первый день болезни COVID-19, так что снимать было ужасно».

После этого заявления на сериал и его создателей обрушилась волна критики за то, что Дженне разрешили присутствовать на съемочной площадке, когда у нее были симптомы коронавируса, даже несмотря на то, что у нее не было положительного теста. Продюсерская компания MGM в ответ заявила, что «были соблюдены строгие протоколы по борьбе с COVID-19, и как только положительный тест был подтвержден, продюсеры удалили Дженну со съемочной площадки». Однако слова представителей компании, кажется, еще больше раззадорили пользователей. В ответ со стороны зрителей посыпались обвинения в халатности, эгоизме и жадности.

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Вишенкой на торте стали обвинения звезды сериала Перси Хайнса Уайта (экранный Ксавье) в сексуальном насилии. Многие девушки заявили, что знали 21-летнего актера во время его учебы в средней школе в Торонто, и утверждают, что описываемые ими инциденты домогательств происходили, когда ему было от 17 до 20 лет.

Обвинения были впервые озвучены пользователем Twitter @milkievich в посте, где она утверждала, что группа друзей Уайта устраивала вечеринки, на которые они «явно приглашали женщин, которых считали горячими, чтобы они могли напоить их и накурить настолько, чтобы заняться с ними сексом». Девушка утверждала, что Уайт «атаковал» ее на одной из вечеринок, когда она «была слишком пьяна». После ее слов и другие девушки начали выступать с собственными заявлениями против Перси.

На фоне обвинений звезда «Уэнсдэй» закрыл комментарии к своим постам в социальных сетях.