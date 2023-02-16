Вышел трейлер сериала «Счастливчик Хэнк»

Телеканал AMC опубликовал первый трейлер мини-сериала «Счастливчик Хэнк». Главную роль в нём исполнил звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк. Ещё в шоу сыграла Мирей Инос — она играла главную роль в сериале «Убийство».

Сюжет посвящён жизни Уильяма Генри Деверо-младшего. Он председатель кафедры английского языка в небольшом колледже. Уильям переживает кризис среднего возраста и сталкивается с различными жизненными трудностями. Ему предстоит их преодолеть.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Television. Права на видео принадлежат AMC.