Apple опубликовала трейлер сериала «Экстраполяция». Его сюжет расскажет о будущем, в котором показано, как изменение климата на Земле влияет на людей и их жизни.

В ролике показали главных героев, меняющиеся климатические условия и различные годы. Всего в шоу расскажут восемь историй героев, связанных между собой.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.