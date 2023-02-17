«В жизни Раневской были до того интересные истории, что никакому сценаристу лучше не придумать. Например, в сериале показано знакомство с Василием Качаловым. Он танцует в костюме балерины, а потом придумывает псевдоним для Фанни Фельдман. На самом деле у нее в воспоминаниях описывается, как она его ждала возле служебного выхода, замерзла. Девушка мечтала, что упадет в обморок, он ее подхватит, на руках занесет в театр и все будет хорошо. Однако, когда они все же встретились, она упала в ступоре, и Качалов за ноги затащил Раневскую в театр через служебный вход», – уточнил Игорь Пащенко.