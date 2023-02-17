В одном из онлайн-кинотеатров вышел сериал о Фаине Раневской. Легендарную Фаину Георгиевну сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь актрисы Любови Полищук. Газета «Молот» пообщалась с теми, кто знал актрису и на сцене, и в жизни.
На родине Фаины Георгиевны, в Таганроге, сериал снимали в июле 2021 года. Одной из локаций стало пересечение переулка Добролюбовского с улицей Греческой, где находится Дом Йорданова.
«Здесь снимали достаточно много фильмов и сериалов, начиная от «Переводчика» режиссера Андрея Прошкина до «Смотрителя маяка» Павла Дроздова. Сериал «Раневская» не стал исключением, здесь снимали несколько сцен», – рассказал «Молоту» фотограф Сергей Плишенко.
Впрочем, как отмечает экскурсовод и писатель Игорь Пащенко, этот волшебный дом никогда не был родным для Раневской.
«Настоящий дом Фанни не сняли, его внешне при советской власти испортили штукатуркой, хотя комната сохранилась, там есть и камин, и голландская печь. Но решили снимать в абсолютно другом месте. Киношникам же главное – картинка», – объяснил нашему изданию Игорь Пащенко.
Таганрогский театр имени Чехова в сериале показали как Керченский, но это, наверное, не так важно, рассуждает экскурсовод.
«До конца XIX века наш театр был оперным, и родители как-то привели Фанни на оперу «Аскольдова могила». Экспрессивная девочка не выдержала, вскочила и попросила отвезти ее в другую оперу, где не поют. Очень обидно, что не показали детство Раневской, – сетует Игорь Пащенко. – Девочка была нелюдимая, ни с кем не дружила, и когда она была в четвертом классе, отца, который был попечителем Мариинской женской гимназии, попросили перевести Фаину на домашнее обучение. Что-то в ней было нетипичное, и это будет преследовать ее всю жизнь».
Режиссер картины Дмитрий Петрунь решил показать легендарную актрису вне сцены, начиная с ее юности в Таганроге. Интересно, что роль маленького рыбака в сериале сыграл школьник из Таганрога Илья Богомаз.
Сергей Плишенко ценит Фаину Георгиевну за то, что она играла эпизодические роли, но при этом становилась главной героиней.
«В жизни Раневской были до того интересные истории, что никакому сценаристу лучше не придумать. Например, в сериале показано знакомство с Василием Качаловым. Он танцует в костюме балерины, а потом придумывает псевдоним для Фанни Фельдман. На самом деле у нее в воспоминаниях описывается, как она его ждала возле служебного выхода, замерзла. Девушка мечтала, что упадет в обморок, он ее подхватит, на руках занесет в театр и все будет хорошо. Однако, когда они все же встретились, она упала в ступоре, и Качалов за ноги затащил Раневскую в театр через служебный вход», – уточнил Игорь Пащенко.