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2 часа назад

Звезда «Остаться в живых» сыграет в криминальном сериале от HBO

Чемпионат.com

HBO представила свой новый криминальный сериал Duster со звездой «Остаться в живых» Джошем Холлоуэем (Сойер). Шоу расскажет историю первой чернокожей сотрудницы ФБР, которая в 1972 году отправляется на юго-запад США с целью остановить преступный синдикат.

Звезда «Остаться в живых» сыграет в криминальном сериале от HBO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Главную роль в шоу сыграет Рэйчел Хилсон («Это мы»), а сам Холлоуэй перевоплотится в бесстрашного водителя, которого девушка нанимает для выполнения опасного задания. Исполнительным продюсером выступит Джей Джей Абрамс, известный по множеству фильмов и сериалов, включая те же «Остаться в живых» и недавнюю трилогию «Звёздных войн».

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Съёмки должны стартовать в ближайшие месяцы, а премьера шоу наверняка состоится уже в 2024 году.

Сериалы,Остаться в живых,Джей Абрамс,ФБР,
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