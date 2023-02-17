Сериал о соседях поневоле "Дурдом" вышел онлайн

Комедийный сериал телеканала «Пятница!» «Дурдом» Евгения Пузыревского о соседях поневоле, обманутых продавцом жилья, вышел в онлайн-кинотеатре Premier.
Сразу несколько покупателей, по сюжету, купили огромный дом за смешную цену, не прочитав договор. В итоге из-за махинаций мошенников они получили равные права на владение одним домом. Под одной крышей поселились семья бывшего военного, привыкшего в любых обстоятельствах устанавливать свои правила, семья хипстеров в кризисе, стареющая актриса с молодым любовником, содержанка и сумасшедший старик.
Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Лысенков, Анна Котова-Дерябина, Роман Курцын, Денис Косяков и другие.
Сериал выходит по пятницам в 19.00 на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier.