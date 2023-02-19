Действие третьего сезона "Белого лотоса" может развернуться в Токио

В ответ на вопрос, согласился бы Ноксвелл присоединиться к актерскому составу шоу, появись у него такая возможность, артист ответил:

«Вы шутите? [Создатель «Белого лотоса»] Майк Уайт мой очень близкий друг. Мы с ним были вместе в Токио. Думаю, это то, где следующий... ой, я ничего не выдам. Возможно, я ему еще раз позвоню, когда это [интервью] закончится».

Дебютный сезон шоу, которое изначально задумывалось как мини-сериал, рассказывал о гостях и работниках отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии сериал было решено продолжить в формате антологии. Действие второго сезона развернулось в другой гостинице сети «Белый лотос» на Сицилии. О том, что сериал получит еще одно продолжение, было объявлено в ноябре 2022 года. Незадолго до этого Майк Уайт упоминал, что в следующих сериях шоу может переехать в Азию.