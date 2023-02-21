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2 часа назад

Габриэль Луна готов сыграть Томми во втором сезоне сериала The Last of Us

Чемпионат.comиещё 2

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у актёра Габриэля Луны, сыгравшего Томми в сериале The Last of Us. Луна отметил, что уже обсуждал второй сезон шоу и даже предлагал какие-то свои идеи.

Габриэль Луна готов сыграть во втором сезоне The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, что во второй The Last of Us у Томми важная роль. Она серьёзнее и мрачнее, чем в первой. Актёр рассказал, что готовился к ней ещё до того, как стартовал первый сезон.

Когда я играл в игры, я воспринимал историю как один большой кусок, одну единую историю. Так что я готовился к первому сезону не меньше, чем к работе над вторым сезоном. Я полностью готов.

Сериал The Last of Us можно посмотреть на HBO Max с субтитрами на русском языке. В России сервис не работает. Седьмая серия шоу выйдет 27 февраля.

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