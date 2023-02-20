Apple потратила $ 50 млн на первый эпизод криминального сериала Ридли Скотта

Как сообщают источники издания World of Reel, Ридли Скотт почти закончил съёмки пилотного эпизода сериала Sinking Spring («Синкин-Спринг»). Как отмечают инсайдеры, только на одну серию Apple потратила около $ 50 млн — баснословные деньги для индустрии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Дело в том, что съёмочная группа якобы на две недели закрыла небольшой город в США и наняла местные службы правопорядка, а затем даже взорвала дом. На съёмках задействованы 280 человек, разделённые на пять больших команд: они летают от одной площадки к другой, чтобы наиболее аутентично передать атмосферу шоу.