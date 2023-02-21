Сценарий четвертого сезона «Мандалорца» был написан заранее

Я уже написал сценарий для четвёртого сезона. Мы должны знать, в какую сторону мы двинемся, чтобы рассказать цельную историю. Так что мы с Дэйвом Филони выбрали направление и начали писать в период постпроизводства, потому что всё это должно ощущаться как одна большая история.