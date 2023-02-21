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1 час назад

Сериал Дэвида Финчера "Охотник за разумом" официально закрыт после двух сезонов

Российская Газетаиещё 3

В свете спущенных индустрии повесткой разнарядок новость эта скорее хорошая, нежели наоборот: у сериала Дэвида Финчера "Охотник за разумом" не будет третьего сезона - шоураннер подтвердил это уже официально.

Сериал Финчера "Охотник за разумом" официально закрыт после двух сезонов
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Как режиссер рассказал в эксклюзивном интервью Le Journal du dimanche, сервис решил не продлять шоу на новый сезон, так как решил, что аудитория сериала узковата и программа не окупает вложений. Несмотря на крайне впечатляющие рейтинги первого сезона - шоу "зашло" и специалистам, и зрителям.

Напомним, что переговоры по третьему сезону велись и "Охотник" довольно долго находился в подвешенном состоянии, но сейчас окончательно стало ясно, что Финчер и сервис так и не смогли найти общего языка.

Сериалы,Охотник,Дэвид Финчер,
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