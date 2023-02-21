Сериал Финчера "Охотник за разумом" официально закрыт после двух сезонов

В свете спущенных индустрии повесткой разнарядок новость эта скорее хорошая, нежели наоборот: у сериала Дэвида Финчера "Охотник за разумом" не будет третьего сезона - шоураннер подтвердил это уже официально.

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Как режиссер рассказал в эксклюзивном интервью Le Journal du dimanche, сервис решил не продлять шоу на новый сезон, так как решил, что аудитория сериала узковата и программа не окупает вложений. Несмотря на крайне впечатляющие рейтинги первого сезона - шоу "зашло" и специалистам, и зрителям.