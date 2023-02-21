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1 час назад

Рутина Уэсли рассказала о сложностях роли Марии в The Last of Us

Игромания.ру

Актриса Рутина Уэсли («Настоящая кровь»), которая сыграла Марию в адаптации The Last of Us от HBO, призналась, что испытывала определённые переживания по поводу роли.

Рутина Уэсли рассказала о сложностях роли в The Last of Us
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В частности, её пугало, что речь идёт про уже устоявшийся и сформированный образ героини, которая появлялась в игре.

Но Уэсли всё равно согласилась сыграть собственную версию Марии, предоставив судить о результате самим зрителям.

В том же интервью актриса отметила, что её персонаж очень любит Томми (Гэбриел Луна), но при это не особо доверяет его брату Джоэлу (Педро Паскаль).

Кроме того, Уэсли очень понравилось, что её героиня выступает на позициях лидера, но при этом не обязательно ярко проявляет свои эмоции по разным вопросам. Она добавила, что иногда адаптации разных первоисточников могут чересчур повторять оригиналы, но в этот раз у авторов было больше «пространства для маневра».

При этом актриса готова вернуться во втором сезоне шоу, на который проект уже продлили.

Сериалы,Настоящая кровь,Гэбриел Луна,Педро Паскаль,
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