Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
8 минут назад

Сериал «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера может стартовать осенью

Чемпионат.com

Недавно Розарио Доусон стала гостем шоу Today with Hoda & Jenna. Актриса рассказала, когда фанатам стоит ждать сериал «Асока», который выйдет на сервисе Disney+.

«Асока» про ученицу Энакина Скайуокера может стартовать осенью
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Доусон, проект должен стартовать осенью. Каких-то точных дат актриса не назвала, но теперь известно, что раньше конца года сериал не запустят.

Видео доступно на YouTube-канале TODAY with Hoda & Jenna. Права на видео принадлежат TODAY with Hoda & Jenna.

Шоу «Асока» будет посвящено Асоке Тано — бывшей ученице Энакина Скайуокера и сильному джедаю. Детали сериала держатся в секрете, однако известно, что Хейден Кристенсен вновь сыграет Скайуокера.

Проект разработали Джон Фавро и Дэйв Филони, поэтому качество шоу может оказаться вполне приличным.

Сериалы,Розарио Доусон,Джон Фавро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий