Второй сезон сериала «Дом Дракона» выйдет не раньше лета 2024 года

Программный директор HBO Кейси Блойс дал обширное интервью, в котором была затронута тема продолжения сериала «Дом Дракона». Его съёмки только начинаются, поэтому ждать выхода в этом году не стоит. Зато слова Кейси могут намекать на планируемую дату релиза.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как говорит Блойс, «хорошей прикидкой» является то, что шоу не будет представлено на мероприятии «Эмми» 2024 года, которое заканчивается 31 мая следующего года. Более точной информации Кейси не назвал, но из имеющихся данных становится ясно, что второй сезон выйдет не раньше лета 2024 года.

Также Блойс рассказал о своём подходе к созданию сериалов. Студия работает не на количество, а на качество итогового продукта. Перед тем, как приступить к съёмкам «Дома Дракона», было проделано много работы, которую потребуется повторить для создания такого же качественного продолжения.

«Моя философия заключается в том, что сценарий является главным приоритетом. Я не хочу работать по принципу одного или двух сценариев в год. Я хочу создавать работы на базе сценариев, которые нас восхитят.

Перед съёмками «Дома Дракона» мы уже сделали разные шоу, сняли пилотный проект, написали много сценариев. Только после этого у нас получилось создать сериал.

Чтобы сделать это снова, потребуется столько же усилий. Нужно развить многие идеи, попробовать что-то новое, причём не зная, что именно сработает. Сейчас этим мы и занимаемся», - Кейси Блойс.

В разговоре также был упомянут сериал «Хранители», вернуться к продолжению которого можно будет только в том случае, если Деймон Линделоф, сценарист шоу, снова займёт роль исполнительного продюсера.