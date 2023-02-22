Как делали «Шаляпина»

На канале «Россия 1» стартовал сериал, которого многие ждали. Одни с надеждой, другие с опасением. Уж больно часто фильмы из серии «ЖЗЛ» откровенно разочаровывают...

Как же снимали «Шаляпина»? Создатели ленты рассказали об этом.

Чаще всего в фильмах о жизни великих зрителей раздражает какая-то повальная и откровенно наплевательская недостоверность. Так и хочется вслед за Станиславским воскликнуть: «Не верю!» Однако режиссер Егор Анашкин, за плечами которого такие проекты, как «Зулейха открывает глаза» и «Кровавая барыня», уверяет, что подготовка к съемкам сериала о жизни легендарного певца велась на очень серьезном уровне.

Например, сам режиссер прослушал все партии, которые исполнял Шаляпин, а также посмотрел различные театральные постановки тех опер, чтобы потом воплотить в картине некоторые из самых интересных моментов.

Кастинг на главную роль продолжался около полугода: искали среди известных драматических актеров, провинциальных артистов и оперных певцов. В итоге остановились на Александре Горбатове, кандидатура которого возникла еще в самом начале кастинга.

- Мы не так уж много знаем о Шаляпине. Его биография обросла легендами и анекдотами. Порой трудно разобраться, что правда, а что выдумка, - делится исполнитель главной роли. - Для меня важно было понять, почувствовать, каким он был. Как любил, как ненавидел, чем для него была Россия... Когда я читал сценарий, с каждой новой сценой все больше осознавал: играть личность подобного масштаба - невероятная актерская удача! Второго такого персонажа не найдешь. В Шаляпине было то, что мы по-русски называем самобытностью. Всю жизнь его душа - широкая, необъятная - рвалась наружу...

По фактуре Александр Горбатов более худой и сухой, нежели Шаляпин. Однако «толстить» актера не стали, а лишь слегка уплотняли борта пиджака, чтобы добавить немного объема силуэту главного героя.

В работе над образом художники по гриму опирались прежде всего на портреты знаменитого артиста, написанные Серовым, Кустодиевым, Коровиным, Репиным и другими известными художниками. Александру Горбатову осветлили волосы и сделали такую же стрижку, какую носил Федор Иванович. Актеру также вставляли виниры и подкладывали к деснам специальные гелевые наполнители, чтобы у главного героя была шикарная улыбка с безупречными зубами, а щеки стали чуть круглее.

Почти все костюмы Шаляпина - рубашки, пиджаки, брюки, кашне, халаты, театральные костюмы - были сшиты специально для проекта. Для изготовления золотых часов певца (подарок императора) были куплены обычные серебряные карманные часы, которые ювелиры затем покрывали золотом и украшали гербом, инкрустированным фианитами. Также ювелиры оказали помощь в изготовлении знаменитых перстней Шаляпина, которые он носил на протяжении всей своей жизни.

А вот певческий голос Федора Ивановича подделывать не стали. Вокальные партии за главного героя исполнил знаменитый Ильдар Абдразаков, звезда мировой оперной сцены. А специалисты уверяют, что его высокий бас максимально близок по звучанию к басу Шаляпина.

- Я рад, что Федор Иванович Шаляпин запоет моим голосом, - говорит оперный певец. - Вообще мой интерес к кино не случаен. В детстве отец часто брал меня с собой на киностудию и на телевидение, я даже снимался в нескольких его фильмах и передачах. Съемочный процесс всегда был мне интересен. Но когда пришло время задуматься о будущей профессии, я не пошел учиться на киноактера, а выбрал театр.

Для того чтобы сыграть итальянскую балерину Иолу Торнаги, первую жену Шаляпина, актриса Мария Смольникова два месяца занималась балетом у станка, а также за полтора месяца до съемок начала учить текст роли, так как русская речь ее героини то и дело перемежается итальянскими фразами.

В общей сложности в работе над фильмом было задействовано около 130 съемочных объектов. Снимали в интерьерах Большого, Мариинского и Александрийского театров, в Доме-музее Шаляпина в Москве и музее-квартире певца в Питере, Музее-усадьбе Репина, а также на Витебском вокзале, где авторам сериала из Музея железных дорог России для съемок предоставили подлинный паровоз тех времен.