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2 часа назад

Актер из сериала The Last of Us верит, что шоу получит третий сезон

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Актёр Джеффри Пирс, который играет в сериале The Last of Us харизматичного вояку по имени Перри, более чем уверен, что HBO продлит шоу на третий сезон. По его мнению, ранее анонсированного второго сезона точно не хватит на то, чтобы осветить все события сиквела оригинальной игры.

Актер из сериала The Last of Us верит, что шоу получит третий сезон
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

"Не могу дождаться, чтобы увидеть, что они с этим сделают. Думаю, они растянут историю и на третий сезон. Потому что вторая игра раскрывает так много интересных событий".

Джеффри Пирс также сыграл Томми в обеих частях игрового цикла The Last of Us. Актёр отметил, что очень ждёт, когда авторы сериала воссоздадут несколько ярких сцен из игрового сиквела. Пирс хочет увидеть в проекте HBO эпизод, где Томми приезжает к Элли после смерти Джоэла.

"Я с нетерпением жду, когда Томми встретит Элли после смерти Джоэла. Эта сцена… играть её с Эшли Джонсон было невероятно сложно и волшебно".

HBO опубликовал сравнительные кадры атмосферных локаций из сериала The Last of Us до и после добавления визуальных эффектов. По изображениям видно, что авторы старались сделать поля, заросшие листвой городские пейзажи и другие места максимально аналоговыми, с минимальным применением компьютерной графики и других голливудских «уловок».

Сериалы,Джеффри Пирс,Эшли Джонсон,
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