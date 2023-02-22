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2 часа назад

В HBO намекнули на дату выхода второго сезона «Дома дракона»

Чемпионат.comиещё 2

Генеральный директор HBO и HBO Max по развитию контента Кейси Блойс заявил, что второй сезон нашумевшего сериала «Дом дракона» может выйти только в 2024 году. Учитывая, что производство продолжения только началось, это реалистичный прогноз.

В HBO намекнули на дату выхода второго сезона «Дома дракона»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Блойс отметил, что продолжение «Дома дракона» обойдёт стороной сезон «Эмми» 2024 года. Этот сезон завершится 31 мая 2024-го — это значит, что продолжение приквела «Игры престолов» может стартовать на HBO Max не раньше лета следующего года.

В конце года стало известно, что «Дом дракона» возглавил топ самых популярных сериалов 2022 года среди пиратов. На втором — «Властелин колец: Кольца власти», а на третьем — ироничная супергероика «Пацаны». В первую десятку чарта попали только новинки, тогда как в прошлые годы в основном лидировала классика.

Сериалы,Пацаны,Игра престолов,
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