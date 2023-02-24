«Игра престолов»: факты о сериале, которые вы не знали

В апреле 2011 года стартовал первый сезон «Игры престолов». Сериал буквально перевернул индустрию – такого необычного подхода к съемкам и высокого качества картинки в истории телевидения еще не было. В материале «ФедералПресс» читайте об интересных фактах о проекте.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Игра престолов» (ориг. Game of Thrones) – американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина», – говорится в открытых источниках.

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О чем сериал

Действие разворачивается в вымышленном мире на фоне политических интриг, которые привели к гражданской войне за власть над Семью Королевствами. Все 8 сезонов несколько семей ведут ожесточенную войну за Железный трон.

В центре первого сезона семья Эддарда Старка – хранителя Севера и новой десницы короля, сам король Роберт Баратеон и его жена Серсея Ланнистер. Также в гуще событий семья королевы, бастард Джон Сноу, законные наследники Железного трона Визерис и Дейенерис Таргариены и многие другие.

Одна из особенностей «Игры престолов» в том, что в сериале огромнейшее количество персонажей. Отсюда еще одна характерная черта проекта – некоторых вы даже не успеете запомнить, ведь в сериале очень много смертей.

Интересные факты

1. Многие любят пролистывать заставку сериалов, так как обычно она повторяется из сезона в сезон и не несет ничего нового. Но только не в случае с «Игрой престолов».

Заставка этого сериала – это целое произведение искусства. Мало кто знает, но она меняется почти каждую серию. Да-да, это не опечатка.

Создатели «Игры престолов» постоянно обновляли анимацию заставки, добавляя в нее новые земли и помечая каждый город гербом того, кто там сейчас правит. Попробуйте присмотреться, различия в заставке видны уже в 4-й серии.

2. Сериал не является каноничным, то есть его создатели не на 100 % следовали тому, что написал Мартин. Уже со второго сезона начинаются расхождения с романом, а финал и вовсе написан сценаристами «Игры престолов», так как сам писатель до сих пор не выпустил последнюю книгу цикла «Песнь льда и огня».

3. «Игра престолов» установила рекорд по количеству горящих в кадре каскадеров. Для одной из сцен в седьмом сезоне одновременно в кадре «горели» 20 человек.

4. Это самый воруемый в мире сериал. В 2012 году счетчики зафиксировали 4 280 000 нелегальных скачиваний одной серии.

5. Костюм Джона Сноу весит более 14 килограммов, а его меч – около двух. Также актер Кит Харрингтон, исполнивший роль бастарда, позже признавался, что ему приходилось носить обувь на каблуках, чтобы выглядеть выше своего роста.

6. У исполнительниц роли Арьи (Мейси Уильямс) и Сансы (Софи Тернер) есть одинаковые татуировки: «07.08.09». Это дата, когда они обе получили свои роли в «Игре престолов».

7. Софи Тернер (Санса) после съемок забрала домой собаку, исполнившую роль лютоволка Леди. Пес прожил в семье актрисы долгие годы.

8. Меховая накидка Джона Сноу – это обычный коврик из «Икеи». Компания даже выпускала инструкцию, как превратить коврик в накидку как у Сноу.

9. Тирион Ланнистер (карлик) – любимый персонаж Джорджа Мартина.

10. Лина Хиди (Серсея) и Питер Динклэйдж (Тирион) дружили еще до начала съемок «Игры престолов». По слухам, именно Динклэйдж помог Хиди получить роль Серсеи.

11. С 2014 года показ сериала запрещен в турецкой армии. По мнению руководства, сцены из «Игры престолов» неуместны.

12. В 2012 году в мире родилось 146 девочек, которых назвали Кхалиси.

13. По слухам, во избежание утечки было снято несколько концовок сериала. Актеры до последнего не знали, какой будет судьба их персонажа.

14. В единственной за весь сериал любовной сцене с участием Джона Сноу зрителям показали чужую попу. Кит Харрингтон снялся только в кадрах, где видно лицо, в остальном его заменил один из участников съемочной группы.

15. В съемках принимали участие настоящие порноактрисы. В частности, в четвертом сезоне продюсеры пригласили актрис из фильмов для взрослых для ролей проституток из борделя в Волантисе.

16. После выхода финального эпизода в Сети была создана петиция с требованием переснять концовку. Финал сериала настолько шокировал зрителей и был настолько неожиданным, что люди отказывались принимать это.

Это далеко не все интересные факты об «Игре престолов». Сериал настолько масштабен и известен, что говорить о нем можно часами.