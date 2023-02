Авторы «Тьмы» и «1899» снимут новый сериал для Netflix

Как сообщает издание Deadline, создатели мистической «Тьмы» и отменённого «1899» Баран бо Одар и Янтье Фризе займутся новым сериалом для Netflix. Новым проектом супругов станет адаптация комикса «Нечто убивает детей» (There's Something Killing the Children).