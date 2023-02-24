Amazon показал трейлер сериала "Сила"

Стриминг Amazon Prime Video выпустил полноценный трейлер фантастического сериала «Сила». Ролик доступен на официальном YouTube-канале сервиса.
По сюжету шоу все тинейджерки в мире внезапно получают способность выпускать из своих рук электрические разряды. Вскоре выясняется, что такое же умение можно «пробудить» в женщинах всех возрастов. Это приводит к серьезным переменам в обществе.
Одной из создательниц сериала выступила Наоми Алдерман, которая адаптировала собственный одноименный роман 2016 года. Ее коллегами стали Раэль Такер, работавшая над «Настоящей кровью» и «Джессикой Джонс», и Сара Куинтрелл («Темные начала»).
В «Силе» снялись Тони Коллетт («Реинкарнация»), Аулии Кравальо («Моана»), Джон Легуизамо («Вонгу Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар») и другие.
Первый сезон шоу будет состоять из девяти эпизодов, его премьера назначена на 31 марта.