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31 минуту назад

Amazon показал трейлер сериала "Сила", где у всех девочек-подростков появляются суперспособности

Газета.Ruиещё 1

Стриминг Amazon Prime Video выпустил полноценный трейлер фантастического сериала «Сила». Ролик доступен на официальном YouTube-канале сервиса.

Amazon показал трейлер сериала "Сила"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету шоу все тинейджерки в мире внезапно получают способность выпускать из своих рук электрические разряды. Вскоре выясняется, что такое же умение можно «пробудить» в женщинах всех возрастов. Это приводит к серьезным переменам в обществе.

Одной из создательниц сериала выступила Наоми Алдерман, которая адаптировала собственный одноименный роман 2016 года. Ее коллегами стали Раэль Такер, работавшая над «Настоящей кровью» и «Джессикой Джонс», и Сара Куинтрелл («Темные начала»).

В «Силе» снялись Тони Коллетт («Реинкарнация»), Аулии Кравальо («Моана»), Джон Легуизамо («Вонгу Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар») и другие.

Первый сезон шоу будет состоять из девяти эпизодов, его премьера назначена на 31 марта.

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