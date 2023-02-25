А голову ты дома не забыла? «Мария-Антуанетта» — придворная драма

В марте в США стартует исторический сериал «Мария-Антуанетта», который в Англии и Франции показывали еще осенью 2022 года. Это костюмная драма о жизни французской королевы, придуманная Деборой Дэвис, — сценаристкой «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса. Кинокритик «Газеты.Ru» посмотрел «Марию-Антуанетту» целиком — и рассказывает, чем проект похож и не похож на «Великую» с Эль Фаннинг.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

14-летняя Мария-Антуанетта (немка Эмилия Шуле из комедии «Крутые девчонки») навсегда покидает родную Вену. Там она оставляет свою суровую и требовательную мать, эрцгерцогиню Австрии и королеву Венгрии с Богемией Марию-Терезию. Следующая остановка — Версаль, где девушке предстоит жить со своим мужем Луи-Огюстом — будущим королем Франции Людовиком XVI (Луи Каннингем, мелькавший в «Бриджертонах»; сам он, к слову, правнук великой герцогини Люксембурга Шарлотты). Однако брак, заключенный по договоренности, никак не ладится: стеснительный и неловкий Луи не может даже заговорить с супругой. В то же время обитатели Версаля во главе с королем Людовиком XV активно давят на пару, которая обязана произвести наследника — и тем самым окончательно скрепить союз Франции и Австрии.

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Для Canal+ «Мария-Антуанетта» — идеологический наследник костюмной драмы «Версаль» о годах правления Людовика XIV, хитро придуманного экспортного проекта, который французы попросили англичан Саймона Миррена и Дэвида Волстенкрофта написать и снять на английском языке. После трех сезонов «Версаля» руководство Canal+ решило провести ту же операцию с биографией Марии-Антуанетты — и обратилось с аналогичным техзаданием к другой англичанке Деборе Дэвис.

Кадр из сериала «Мария-Антуанетта»

Для Дэвис сериал — долгожданное возвращение на радары. Первый драфт своей дебютной «Фаворитки», тогда называвшейся «Балансом власти», она написала еще в 1998 году, однако до экрана этот текст (после подключения режиссера Йоргоса Лантимоса и Тони Макнамары, автора «Великой») добирался еще двадцать лет. Пока сценарий с любовным треугольником из трех главных героинь пытались продать и запустить в производство, Дэвис не слишком активно продвигалась по карьерной лестнице — и какое-то время, например, сочиняла радиопьесы для BBC Radio 4. Так что удивительным образом «Мария-Антуанетта» стала всего лишь вторым пунктом в ее фильмографии.

Кадр из сериала «Мария-Антуанетта»

Благодаря новому шоу можно, наконец, понять, что именно в «Фаворитке» осталось от Дэвис, а что привнес Макнамара, чей сценарий пилота «Великой» в свое время как раз и привлек Лантимоса. В сущности «Мария-Антуанетта» — это и есть «Великая», только без заметного крена в сторону комедии, классическая во многих отношениях историческая драма, выполненная в формально феминистском ключе (вместе с Дэвис над ней трудилась полностью женская команда сценаристок). Занятно при этом, что сочиненная мужчиной «Великая» как будто бы в большей степени концентрировалась непосредственно на феминизме — тамошний демонстративный отказ от достоверности развязывал руки и позволял соорудить из жизни Екатерины II почти что комикс, бойкий супергеройский ориджин, яркую сказку о женском эмпауэрменте.