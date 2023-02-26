Сериал "Добро пожаловать в Дерри" выйдет на HBO Max

HBO Max расширяет мир романа Стивена Кинга "Оно" драматическим сериалом "Добро пожаловать в Дерри" под патронажем Warner Bros. Television. Разработкой проекта займутся Энди, Барбара Мускетти ("Оно", "Оно 2") и Джейсон Фукс ("Оно 2", "Чудо-женщина").
Действие "Добро пожаловать в Дерри" будет развиваться в мире романа Кинга "Оно" и продолжит историю, показанную Энди Мускетти в кинолентах "Оно" (2017) и "Оно 2" (2019).
"Я рад, что история Дерри, самого призрачного города Мэна, продолжится. И я рад, что Энди Мускетти собирается заняться устрашающими празднествами, вместе с лучшими мозгами, включая его талантливую сестру Барбару", - заявил Кинг. "Ещё больше красных шаров вокруг!".