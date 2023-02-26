HBO убрала досадные ляпы из шестой серии The Last of Us

HBO исправила два киноляпа в шестом эпизоде сериала The Last of Us. Официально авторы об исправлениях не объявили. При этом они не смогли убрать ляп со статистом, который копает дрова.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В эпизоде с мостом на общем плане были видны члены съёмочной группы с оборудованием. Теперь на кадре их нет. В сцене с лошадью специалисты убрали пальцы дрессировщика.

В сцене с лошадью специалисты убрали пальцы дрессировщика.

Чемпионат.com

В шестом эпизоде авторы решили оставить забавный ляп — мужчину, который копает дрова лопатой. Видимо, исправить этот отрывок пока технически сложно.

Сцена из шестой серии The Last of Us, в которой статист копает дрова лопатой