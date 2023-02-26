HBO убрала досадные ляпы из шестой серии The Last of Us

HBO исправила два киноляпа в шестом эпизоде сериала The Last of Us. Официально авторы об исправлениях не объявили. При этом они не смогли убрать ляп со статистом, который копает дрова.
В эпизоде с мостом на общем плане были видны члены съёмочной группы с оборудованием. Теперь на кадре их нет. В сцене с лошадью специалисты убрали пальцы дрессировщика.
В шестом эпизоде авторы решили оставить забавный ляп — мужчину, который копает дрова лопатой. Видимо, исправить этот отрывок пока технически сложно.
Сцена из шестой серии The Last of Us, в которой статист копает дрова лопатой
Седьмой эпизод сериала The Last of Us выйдет 27 февраля. После этого до финала сезона останется всего две серии: последняя выйдет 13 марта. После этого создатели шоу займутся разработкой продолжения, которое будет опираться на сюжет The Last of Us Part 2.