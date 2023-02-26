Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

HBO убрала досадные ляпы из шестой серии The Last of Us

Чемпионат.comиещё 3

HBO исправила два киноляпа в шестом эпизоде сериала The Last of Us. Официально авторы об исправлениях не объявили. При этом они не смогли убрать ляп со статистом, который копает дрова.

HBO убрала досадные ляпы из шестой серии The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В эпизоде с мостом на общем плане были видны члены съёмочной группы с оборудованием. Теперь на кадре их нет. В сцене с лошадью специалисты убрали пальцы дрессировщика.

В сцене с лошадью специалисты убрали пальцы дрессировщика.
Чемпионат.com

В шестом эпизоде авторы решили оставить забавный ляп — мужчину, который копает дрова лопатой. Видимо, исправить этот отрывок пока технически сложно.

Сцена из шестой серии The Last of Us, в которой статист копает дрова лопатой

Седьмой эпизод сериала The Last of Us выйдет 27 февраля. После этого до финала сезона останется всего две серии: последняя выйдет 13 марта. После этого создатели шоу займутся разработкой продолжения, которое будет опираться на сюжет The Last of Us Part 2.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий