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45 минут назад

Российский мультсериал «Дракоша Тоша» вышел в эфир словенского ТВ

Кино-Панк

С 23 февраля на детском телеканале OTO (Словения) стартовали трансляции российского анимационного сериала «Дракоша Тоша» от анимационной компании «ЯРКО». Зрителям покажут первый сезон мультфильма, всего в эфир выйдет 26 серий. Сериал будет транслироваться ежедневно утром и вечером.

Российский мультсериал «Дракоша Тоша» вышел в эфир словенского ТВ
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

«Дракоша Тоша» – анимационный развлекательный сериал для детей от 3 до 5 лет в технике 2D, созданный по идее известного писателя Олега Роя. Каждая серия представляет собой законченную историю с воспитательным посылом. В основе эпизодов лежит бытовая ситуация, хорошо знакомая любому ребёнку, таким образом сериал предлагает маленьким зрителям посмотреть на все проблемы с другой стороны и найти выход из них в легкой игровой форме.

Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО», рассказала:

«Популярный сериал «Дракоша Тоша» собрал огромную аудиторию зрителей в России и за ее пределами благодаря простым увлекательным сюжетам, которые понятны каждому. Детям нравятся обаятельные персонажи, яркая картинка, динамика, а родителям – качество контента и его безопасность. Мультсериал прививает детям любовь к близким, взаимоуважение, доброту и другие важные ценности».

Сериалы,Дракоша Тоша,Альбина Мухаметзянова,
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