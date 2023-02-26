Российский мультсериал «Дракоша Тоша» вышел в эфир словенского ТВ

С 23 февраля на детском телеканале OTO (Словения) стартовали трансляции российского анимационного сериала «Дракоша Тоша» от анимационной компании «ЯРКО». Зрителям покажут первый сезон мультфильма, всего в эфир выйдет 26 серий. Сериал будет транслироваться ежедневно утром и вечером.

«Дракоша Тоша» – анимационный развлекательный сериал для детей от 3 до 5 лет в технике 2D, созданный по идее известного писателя Олега Роя. Каждая серия представляет собой законченную историю с воспитательным посылом. В основе эпизодов лежит бытовая ситуация, хорошо знакомая любому ребёнку, таким образом сериал предлагает маленьким зрителям посмотреть на все проблемы с другой стороны и найти выход из них в легкой игровой форме.