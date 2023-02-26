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В Японии прошла премьера российского сериала о жизни советского разведчика

В Токио стартовал показ российского сериала «Зорге».

В Японии прошла премьера российского сериала о жизни советского разведчика
© Большая Азия

Премьерный показ многосерийного фильма российского режиссера Сергея Гинзбурга о жизни советского разведчика Рихарда Зорге с актером Александром Домогаровым в главной роли стартовал в субботу в японской столице, передает корр. ТАСС.

Показ будет организован в шести частях, по две серии в день. Планируется дважды продемонстрировать картину «Зорге» с первой по последнюю серию. Как сообщили в кинотеатре K's Cinema, продажа билетов проходит при повышенном интересе со стороны зрителей.

Как отметил ранее бывший посол России в Токио Михаил Галузин на показе сериала в российском диппредставительстве, значимость этой картины «заключается в том, что она демонстрирует деятельность Зорге, который был превосходным разведчиком, его решительную борьбу с нацизмом и прочные связи с японскими друзьями, сражавшимися с милитаризмом».

По заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Под своими позывными Рамзай и Инсон он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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