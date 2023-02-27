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24 минуты назад

Вышел седьмой эпизод сериала The Last of Us

Чемпионат.com

На HBO Max вышла седьмая серия сериала The Last of Us. Эпизод доступен для просмотра с субтитрами на русском языке, однако в России сервис не работает.

Вышел седьмой эпизод сериала The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Весь седьмой эпизод посвящён прошлой жизни Элли. В серии рассказали, как девочка жила до встречи с Джоэлом и как она познакомилась с Райли — близкой подругой. Об этой части жизни Элли рассказывалось в дополнении Left Behind для игры The Last of Us.

Восьмая серия выйдет ровно через неделю — 6 марта. После этого останутся девятый и 10-й эпизоды — на этом первый сезон завершится.

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