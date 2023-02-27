Что посмотреть вечером: 7 разных историй, которые вас увлекут

После долгого трудового дня хочется расслабиться и провести время за просмотром сериалов.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Миллионы зрителей любят это занятие, потому что оно помогает отвлечься, не думать о проблемах или же посмотреть на них с другой стороны.

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Вместе с онлайн-кинотеатром KION собрали для вас 7 увлекательных сериалов с самыми разными героями из России, Британии, Испании, Турции и других стран.

«Комплекс бога»

Психологический детектив, в котором главные роли играют Даниил Страхов и Кирилл Кяро, с первых минут погружает в напряжение и интригует поиском ответа на вопрос, кто же в нем главный злодей. К психиатру Алексею обращается бизнесмен Владимир, которого мучают мысли и желания причинять людям вред.

Алексей гарантирует анонимность, но не может ничего с собой поделать, когда в городе заводится преступник, похищающий девочек. Алексей принимает решение поделиться своими догадками со следователем, но догадки, как известно, ловушка дьявола.

«Секреты семейной жизни»

Жанр этого сериала с обаятельными персонажами Алены Михайловой и Петра Скворцова трудно поддается определению — черная комедия, романтическая комедия, драма, а во втором сезоне еще и экшн. Сотрудники рекламного агентства Полина и Никита готовы были уже развестись, но неожиданно они находят объединяющее дело — сначала убивают блогеров, которые их бесят, а потом вместе заметают следы.

Через эту метафору пара учит зрителей: у партнеров обязательно должно быть то, благодаря чему они с удовольствием остаются вместе. Этой наукой герои и занимаются на протяжении двух сезонов.

«Хитрости»

В этом комедийном сериале главные роли играют две женщины, представительницы разных поколений: начинающая стендап-артистка Ава (Ханна Эйнбиндер) и легенда юмористической сцены Дебора (Джин Смарт, получившая за свою роль «Золотой глобус»).

Звезда комедии Дебора Вэнс собирала полные залы, но сегодня ее уже старомодные шутки мало кому нужны. Агент предлагает ей поработать над материалом вместе с молодой стендап-артисткой Авой, которая как раз томится от безделья. Но и у Деборы, и у Авы взрывные характеры, и творить вместе им оказывается очень непросто.

«Постучись в мою дверь»

Самый романтичный сериал нашей подборки был снят в Турции. Его героиня Эда Йылдыз много учится и работает, чтобы получить грант на зарубежную стажировку, и когда стипендия у нее уже практически в кармане, некий бизнесмен по имени Серкан Болат вторгается в ее судьбу, и девушка остается ни с чем.

Тем не менее, он готов снова открыть вопрос о ее стажировке, но только с тем условием, что она притворится его невестой. Эда соглашается, не подозревая, куда ее заведет эта авантюра.

«Другой взгляд»

Действие этого испанского сериала перенесет в Севилью двадцатых годов прошлого века. В женскую академию приезжает работать учительница Тереса, которую здешние постоялицы воспринимают как представительницу другого мира, свободного и раскрепощенного.

Кого-то это привлекает, а кому-то решительно не нравится. Сериал расскажет о проблемах, актуальных во все времена: экономическое и социальное неравенство, принятие своей сексуальной идентичности, положение женщины в обществе и т.д.

«Это грех»

Драматический сериал с Олли Александером, музыкантом британской группы Years & Years, покажет Лондон восьмидесятых, в котором еще никто не знал о болезни под названием ВИЧ.

Каждый из героев сериала вырос далеко от столицы: Ричи поступил в университет Лондона, чтобы изучать право; Роско сбежал от родителей, Колин приехал строить карьеру в ателье. В течение следующих лет каждому из них предстоит столкнуться со страшным вызовом судьбы и начать борьбу против предрассудков.

«Дрянь»

Сериал Фиби Уоллер-Бридж вполне можно посмотреть за одни выходные. Это ее во многом личная история о том, как молодая героиня по кличке Флибэг (так близкие когда-то называли и саму Фиби) постоянно вляпывается в забавные и порой трагичные ситуации из-за своего ужасного характера и патологического неумения проявлять эмпатию.