В продолжении проекта Кустова принимает решение вернуться в Россию и спасти возлюбленного Мишу (Григорий Чабан). В столице она сталкивается с проблемой: Миша женат и не желает быть спасенным. Он намерен дождаться своей очереди за донорской почкой и не хочет иметь совершенно ничего общего с Наташей.