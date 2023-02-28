Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер второго сезона комедии "Почка". Премьера новых эпизодов состоится 8 марта.
Любовь Аксенова вернулась к роли Наташи Кустовой.
В продолжении проекта Кустова принимает решение вернуться в Россию и спасти возлюбленного Мишу (Григорий Чабан). В столице она сталкивается с проблемой: Миша женат и не желает быть спасенным. Он намерен дождаться своей очереди за донорской почкой и не хочет иметь совершенно ничего общего с Наташей.
Поскольку Миша – 71-й в листе ожидания, главная героиня попытается добыть 70 почек для людей, стоящих в очереди перед избранником на трансплантацию органа.