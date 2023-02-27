В первом телепроекте 75-летнего актёра сыграли также Моника Барбаро и Джей Барушель.

Netflix дал возможность фанатам Арнольда Шварценеггера заглянуть в его новый проект. «Фубар» - первый телесериал для звезды экшенов. Сюжет строится вокруг отца и дочери, которые обнаруживают, что вот уже много лет хранят один и тот же секрет: они оба – оперативные сотрудники ЦРУ и лгут друг другу, защищая самих себя. Действие будет развиваться на протяжении восьми серий. Ознакомиться с ними можно будет на Netflix уже в мае.

Арнольд Шварценеггер продемонстрирует свои комедийные таланты в этой истории по типу его ранней кинокартины «Правдивая ложь» (1994). «Куда бы я ни пошёл, люди спрашивают меня, когда я сделаю ещё одну комедию в жанре экшен, такую как «Правдивая ложь». Итак, она уже близко. «Фубар» подкинет вас с дивана и заставит смеяться – и не на протяжении всего лишь двух часов. У вас будет целый сезон. Это радость работать с Ником (Сантора), Skydance и Netflix и дать своим фанатам именно то, чего они ожидают», - сообщил актёр перед выходом тизера сериала.