Эпизод сериала «Одни из нас» поднял продажи менструальных чаш

Производители менструальных чаш похвалили создателей сериала, снятого по игре The Last of Us («Одни из нас»), за представление экологичного женского средства личной гигиены. Об этом пишет TMZ.
Представитель компании-производителя чаш The Flex Co. заявил, что продажи их продукции поднялись на 400 процентов после выхода эпизода.
Отмечается, что в шестой серии шоу главной героине Элли дарят менструальную чашу. Выросшая в мире постапокалипсиса Элли сперва не понимает, что это, но, разобравшись, воодушевленно улыбается.
Продажи также увеличились у таких компаний, как Cora Life и Lena Cup. В Cora Life подчеркнули, что многие зрители могли не знать о существовании чаш до выхода данного эпизода.
The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший смертельный вирус.
Ранее сообщалось, что песня 1970 года вернулась в современные музыкальные чарты благодаря сериалу The Last of Us. Речь идет о композиции под названием Long, Long Time певицы Линды Ронстадт. По данным Spotify, после выхода третьего эпизода шоу количество прослушиваний хита 70-х только в США увеличилось на 4900 процентов.