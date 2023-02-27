CBS сняла телесериал «Правдивая ложь» на основе одноименного фильма Кэмерона

Почти тридцать лет спустя после выхода на экраны комедийного боевика «Правдивая ложь» (1994) с Джейми Ли Кертис и Арнольдом Шварценеггером CBS озадачился съёмками телесериала на его основе. Постановкой займется Энтони Хэмингуэй по сценарию Мэтта Никса. Режиссер фильма Джеймс Кэмерон выступит исполнительным продюсером телешоу.

Сюжет будет практически повторять киноленту и последует за супружеской парой – Гарри и Хеленой Таскер. Муж на первый взгляд ведёт скучную жизнь продавца компьютеров, однако это только видимость. На самом деле, он – шпион. Когда жена обнаруживает его тайное поприще, они решают работать вместе, чтобы снова «зажечь» остывшие отношения. Главным отличием телепроекта от художественной картины станет большее внимание к браку Гарри и Хелен и их взаимодействию.