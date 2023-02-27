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48 минут назад

CBS сняла телесериал «Правдивая ложь» на основе одноимённого фильма Джеймса Кэмерона

Inc-News

Почти тридцать лет спустя после выхода на экраны комедийного боевика «Правдивая ложь» (1994) с Джейми Ли Кертис и Арнольдом Шварценеггером CBS озадачился съёмками телесериала на его основе. Постановкой займется Энтони Хэмингуэй по сценарию Мэтта Никса. Режиссер фильма Джеймс Кэмерон выступит исполнительным продюсером телешоу.

CBS сняла телесериал «Правдивая ложь» на основе одноименного фильма Кэмерона
Фото: Inc-NewsInc-News

Сюжет будет практически повторять киноленту и последует за супружеской парой – Гарри и Хеленой Таскер. Муж на первый взгляд ведёт скучную жизнь продавца компьютеров, однако это только видимость. На самом деле, он – шпион. Когда жена обнаруживает его тайное поприще, они решают работать вместе, чтобы снова «зажечь» остывшие отношения. Главным отличием телепроекта от художественной картины станет большее внимание к браку Гарри и Хелен и их взаимодействию.

Роль Гарри исполнит Стив Хоуи («Бесстыжие»), а Хелен сыграет Джинджер Гонзага («Женщина-Халк: Адвокат»). В проекте также примут участие Омар Бенсон Миллер, Аннабелла Дидион, Беверли Д’Анджело, Майк О’Горман и др. Зрители смогут познакомиться с телевизионной «Правдивой ложью» уже 1-го марта на CBS и Paramount+.

Сериалы,Стив Хоуи,Омар Бенсон Миллер,Джейми Кертис,Арнольд Шварценеггер,Джеймс Кэмерон,
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