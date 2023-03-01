Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

WB хочет сделать «Властелина колец» своими «Звездными войнами»

Газета.Ruиещё 2

По данным СМИ, студия Warner Bros. хочет превратить «Властелина колец» во франшизу в стиле «Звёздных войн».

WB хочет сделать «Властелина колец» своими «Звездными войнами»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В данном случае, очевидно, подразумевается не тон, а общее число тематических произведений и масштаб развития. Ранее было известно, что в производство уже запущены новые фильмы, но речь в теории может идти ещё и о сериалах.

Подобные планы стали возможными благодаря заключённой сделке с Embracer Group, которая теперь владеет правами на игры и ленты по франшизе. При этом Warner Bros. может создавать произведения лишь по Третьей эпохе Средиземья, тогда как «соседний» сериал Amazon в лице «Колец власти» разворачивается во Второй.

К развитию франшизы Warner пытается привлечь Питера Джексона и его творческих партнёров — они якобы остались разочарованы отношением создателей сериала Amazon к себе. Тогда у многих зрителей сложилось впечатление, будто Джексон участвует в производстве шоу, что не соответствовало фактам.

Отдельные инсайдеры сомневаются в успехе инициативы, особенно на фоне проблем трилогии «Хоббита», которая расстроила многих фанатов «ВК». При этом Amazon параллельно продолжает производство второго сезона своих «Колец», предполагая в потенциале выпустить пять сезонов шоу.

Сериалы,Свои,Питер Джексон,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий