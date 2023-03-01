WB хочет сделать «Властелина колец» своими «Звездными войнами»

По данным СМИ, студия Warner Bros. хочет превратить «Властелина колец» во франшизу в стиле «Звёздных войн».

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В данном случае, очевидно, подразумевается не тон, а общее число тематических произведений и масштаб развития. Ранее было известно, что в производство уже запущены новые фильмы, но речь в теории может идти ещё и о сериалах.

Подобные планы стали возможными благодаря заключённой сделке с Embracer Group, которая теперь владеет правами на игры и ленты по франшизе. При этом Warner Bros. может создавать произведения лишь по Третьей эпохе Средиземья, тогда как «соседний» сериал Amazon в лице «Колец власти» разворачивается во Второй.

К развитию франшизы Warner пытается привлечь Питера Джексона и его творческих партнёров — они якобы остались разочарованы отношением создателей сериала Amazon к себе. Тогда у многих зрителей сложилось впечатление, будто Джексон участвует в производстве шоу, что не соответствовало фактам.