Третий сезон «Мандалорца» начнется с очень короткой серии

Как сообщает авторитетный инсайдер под ником Cryptic4KQual, премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» станет самым коротким эпизодом в истории «Звёздных войн».

Хронометраж первой серии составит всего лишь 35 минут 16 секунд.

Ранее самой короткой премьерой во вселенной Star Wars был первый эпизод «Книги Бобы Фетта» — 37 минут 39 секунд. С чем связан относительно небольшой хронометраж третьего сезона «Мандалорца», неизвестно.