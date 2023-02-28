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7 минут назад

Третий сезон «Мандалорца» начнется с очень короткой серии

Чемпионат.com

Как сообщает авторитетный инсайдер под ником Cryptic4KQual, премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» станет самым коротким эпизодом в истории «Звёздных войн».

Третий сезон «Мандалорца» начнется с очень короткой серии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хронометраж первой серии составит всего лишь 35 минут 16 секунд.

Ранее самой короткой премьерой во вселенной Star Wars был первый эпизод «Книги Бобы Фетта» — 37 минут 39 секунд. С чем связан относительно небольшой хронометраж третьего сезона «Мандалорца», неизвестно.

Хронометраж премьер сериалов во вселенной «Звёздных войн»

Премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» состоится 1 марта на Disney+.

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