Натали Дормер сыграет в сериале-триллере «Белая ложь»

Действие развернётся в Кейптауне, где героиня Натали попадает в ловушку уродливого «подбрюшья», скрывающегося за живописной красотой города, и сталкивается с бурным прошлым. После убийства брата, с которым она в последнее время не общалась, её жизнь погружается в ещё больший хаос, когда главными подозреваемыми становятся его дети-подростки. Кроме того, обстоятельства усложняются после ссоры Хансен с Беллом.