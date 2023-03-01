Натали Дормер сыграет в сериале-триллере «Белая ложь»41-летняя актриса известна работой над «Игрой престолов», «Тюдорами» и др.
Звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер возглавит актёрский состав захватывающего драматического телесериала «White Lies» («Белая ложь») для южноафриканской M-Net.
Съёмки начнутся уже в следующем месяце, компанию актрисе на съёмочной площадке составит Брендон Дэниелс («Четыре угла»).
По сюжету Дормер сыграет занимающуюся расследованиями журналистку Эди Хансен, а Дэниелс детектива Фоти Белла.
Действие развернётся в Кейптауне, где героиня Натали попадает в ловушку уродливого «подбрюшья», скрывающегося за живописной красотой города, и сталкивается с бурным прошлым. После убийства брата, с которым она в последнее время не общалась, её жизнь погружается в ещё больший хаос, когда главными подозреваемыми становятся его дети-подростки. Кроме того, обстоятельства усложняются после ссоры Хансен с Беллом.
Создателем телешоу выступит Шон Стейнберг, сценарий напишет Даррел Бростоу-Бови.