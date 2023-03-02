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1 час назад

Рэйчел Вайс играет близнецов в тизере сериала «Связанные насмерть»

Inc-News

Рэйчел Вайс выполняет двойную работу, представ в виде двух докторов-близнецов в трейлере нового сериала Amazon Prime Video «Связанные насмерть». Шестисерийный проект представляет собой переложение сюжета фильма 1988-го года. Его снял Дэвид Кроненберг с Джереми Айронсом в главной роли.

Вайс играет похожих женщин – Эллиот и Беверли Мэнтл, которые «разделяют всё: психотропные вещества, любовников и неудержимое желание сделать всё, что для этого потребуется, включая изменение границ медицинской этики. Таким образом они пытаются бросить вызов устаревшим практикам и вывести охрану здоровья женщин на новый уровень».

Вместе с Вайс в проекте снимутся Бритни Олдфорд, Поппи Лю, Майкл Чернус, Дженнифер Эль, Эмили Мид и др. Премьера сериала «Связанные насмерть» запланирована на Prime Video на 21-е апреля.

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