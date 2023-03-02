Вышел трейлер русско-сербского сериала "Балканский ветер"

Создатели отмечают, что сериал является логическим продолжением фильма "Южный ветер", крупнейшего балканского кинопроекта за последнее десятилетие (и в нем была задействована существенная часть актеров, снявшихся в новом проекте).

В центре повествования - конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша (Милош Бикович) и "Красного", теневого кардинала сербского преступного сообщества (Александар Берчек), которые не могут поделить между собой земельный надел, где проходит участок газопровода, объект пристального внимания российских и американских спецслужб. Спасая свою жизнь, Мараш уезжает в Россию, где невольно становится соучастником убийства брата секретного агента Ларисы, что делает его объектом охоты со стороны представителей трех государств. Помимо Мараша, мишенью становится вся его семья и близкое окружение.

Милош Бикович, по его собственным словам, очень рад, что проект, в который он вложил столько сил как в ипостаси продюсера, так и актера, скоро станет доступным для российских зрителей. Они смогут заглянуть в мрачный подпольный мир и сделать о нем свои выводы, находясь на безопасной дистанции.