Вышел трейлер русско-сербского сериала "Балканский ветер"

В Сети появился трейлер русско-сербского десятисерийного криминального сериала "Балканский ветер" (Juzni vetar. Na granici) сербского режиссера Милоша Аврамовича с Милошем Биковичем ("Холоп", "Балканский рубеж", "Отель Гранд") и Оксаной Акиньшиной ("Стиляги", "Высоцкий, спасибо, что живой", "Чернобыль").
Создатели отмечают, что сериал является логическим продолжением фильма "Южный ветер", крупнейшего балканского кинопроекта за последнее десятилетие (и в нем была задействована существенная часть актеров, снявшихся в новом проекте).
В центре повествования - конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша (Милош Бикович) и "Красного", теневого кардинала сербского преступного сообщества (Александар Берчек), которые не могут поделить между собой земельный надел, где проходит участок газопровода, объект пристального внимания российских и американских спецслужб. Спасая свою жизнь, Мараш уезжает в Россию, где невольно становится соучастником убийства брата секретного агента Ларисы, что делает его объектом охоты со стороны представителей трех государств. Помимо Мараша, мишенью становится вся его семья и близкое окружение.
В фильме также приняли участие: Эрик Робертс, Уильям Болдуин, Миодраг Радонич, Йована Стойилькович, Предраг Мики Манойлович, Алексей Гуськов, Алексей Гришин, Александр Устюгов и другие.
Милош Бикович, по его собственным словам, очень рад, что проект, в который он вложил столько сил как в ипостаси продюсера, так и актера, скоро станет доступным для российских зрителей. Они смогут заглянуть в мрачный подпольный мир и сделать о нем свои выводы, находясь на безопасной дистанции.
Съемки сериала происходили в России, Сербии, Хорватии и Черногории. Он является копродукцией, созданной при участии компании Милоша Биковича Аrchangel Digital Studios и кинокомпании Данилы Шарапова и Петра Анурова "Медиаслово" и станет доступным к просмотру в онлайн-кинотеатре Okko 8 марта 2023 года.